لندن في حالة رعب.. هجمات منفردة وعمليات طعن بشوارعها

ذكرت الشرطة البريطانية، أنه تم العثور على رجل مصاب بجرح خطير، بعد أن أطلق عليه سهم في بطنه في أوكسبريدج، بلندن.

ووفقًا لشبكة "سكاي نيوز"، قالت الشرطة إن الرجل البالغ من العمر 33 عامًا، في حالة حرجة بعد أن أصيب بقوس السهم في أوكسبريدج.

ولا يزال الرجل في المستشفى في حالة حرجة، فيما فتحت الشرطة تحقيقا في الأمر.

وناشدت الشرطة أي شخص لديه معلومات الاتصال بها، لملاحقة المجرم والقبض عليه.

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وجاء الحادث، بعد ليلة من العنف الذي شهدته لندن، ففي نفس التوقيت، طعن صبي حتى الموت في إيسلينجتون شمال المدينة الليلة الماضية، وفقًا لصحيفة "صن" البريطانية.

ويأتى ذلك بعد ساعات فقط من طعن فتاة خارج مدرسة بالسكين على يد ملثم جنوب شرق لندن.

في هذه الأثناء، نُقل شاب يبلغ من العمر 18 عامًا إلى المستشفى مصابًا بجروح بعد تعرضه للطعن خارج كلية على بعد سبعة أميال فقط في بروملي، جنوب شرق لندن.