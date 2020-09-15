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التحالف الدولي ينفي سقوط مروحية أمريكية في سوريا

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التحالف الدولي ينفي سقوط مروحية أمريكية في سوريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفى التحالف الدولي، في تصريحات لفضائية سكاي نيوز عربية، ما أوردته وكالة الأنباء السورية، اليوم الثلاثاء، بشأن سقوط مروحية أمريكية في الحسكة.

 

وقد أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الثلاثاء، نقلًا عن وكالة الأنباء السورية، بسقوط مروحية أمريكية في الحسكة.

 

وذكرت وكالة الأنباء السورية، أن مدرعات أمريكية تتجول في موقع سقوط المروحية.

 

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وفي وقت سابق، أعلن مسؤول أمريكي السبت، أن ركاب وطاقم مروحية عسكرية أمريكية جرحوا خلال "هبوط صعب" للمروحية في أفغانستان أدى إلى تدميرها بالكامل.

 

وقال الكولونيل ديفيد باتلر الناطق باسم القوات الأمريكية في أفغانستان إن طائرة "سي.اتش.47" شينوك "اصطدمت بقوة بالأرض أثناء هبوطها لإنزال الركاب" خلال مهمة في ولاية هلمند، مضيفًا أن المروحية دمرت بالكامل خلال هبوطها.

 

وأوضح باتلر، أن ركاب المروحية "الأفغان والأمريكيين جرحوا لكنهم جميعاً في حالة مستقرة ويتوقع شفاؤهم".

 

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