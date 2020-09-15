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الجيش الليبي يعلن القضاء على خلية داعشية في جنوب البلاد

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أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم الثلاثاء، القضاء على خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش في أحد أحياء مدينة سبها بالجنوب. 

وقال الجيش الوطني الليبي، إن الوحدات التي شاركت في المداهمة استطاعت قتل 4 من عناصر الخلية الإرهابية. 

وأضاف البيان الصادر عن الجيش الليبي، أن القتيل الرابع قام بتفجير نفسه برفقة عنصرين آخرين. 

وذكرت شعبة الإعلام الحربي، أن وحدات من الكتيبة 116 مشاة ووحدات من الكتيبة 160 مشاة تحركت بعد ورود معلومات عن تحركات لمجموعة إرهابية داخل حي عبد الكافي، ونجحت في اقتحام أوكار الجماعة الإرهابية والقضاء على عدد من عناصرها.

وذكرت الشعبة، أن وحدات الجيش تقوم بمطاردة فلول هذه الجماعة التي فرت باتجاه موكب حي عبدالكافي.

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