ليبيا.. رئيس حكومة الوفاق فايز السراج يعتزم الاستقالة قريبا

وقالت المصادر إن فايز السراج سيبقى في المنصب مؤقتا حتى تشكيل حكومة جديدة للوفاق الشهر المقبل.
وأضاف المسؤولان اللذان رفضا الكشف عن هويتهما إن إعلان السراج استقالته سيخفف بعض الضغط على نفسه، بعد محادثات جنيف التي ستمهد الطريق لخروجه، بعد التوصل إلى عدة اتفاقات في صالح الجيش الوطني الليبي.
يأتي ذلك في الوقت الذي تدعم تركيا حكومة الوفاق بالأسلحة والمرتزقة، ضد الجيش الوطني الليبي، في خطوة أدانتها الدول العربية والأجنبية.
كما واجه فايز السراج وقفات احتجاجية في طرابلس ضد فساده وسوء إدارته، فضلا عن سعيه الدائم لإفشال كل المساعي الدولية التي تدفع نحو مرحلة انتقالية بسلطة جديدة في ليبيا، قد لا يكون جزءا منها.
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