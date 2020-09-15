اليابان تعين الأخ الأصغر لشينزو آبي وزيرا للدفاع

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أحمد جودة - القاهرة - أفادت وكالة "كيودو"، بأن نوبو كيشي، الأخ الأصغر لرئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، سيشغل منصب وزير الدفاع في الحكومة الجديدة. وعمل كيشي سابقا، في منصب نائب وزير الخارجية.
وذكرت الوكالة، أن وزير الدفاع الياباني تارو كونو، سيترك منصبه في الحكومة اليابانية الجديدة التي سيشكلها يوشيهيدي سوغا، الأمين العام الجديد للحزب الديمقراطي الليبرالي الياباني الحاكم.
وأشارت الوكالة، إلى أن كونو، سينتقل من منصب وزير الدفاع إلى منصب وزير الشؤون الإدارية والاتصالات.
وقد أفادت وكالة "كيودو"، بأن وزير الخارجية توشيميتسو موتيجي، ووزير المالية تارو آسو، ووزير أراضي الدولة والبنية التحتية والنقل والسياحة كازويوشي أكابا، وسيكو هاشيموتو وزير الأولمبياد والمعاقين، سيحتفظون بمناصبهم في الحكومة الجديدة.
وفي مؤتمر الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان، الذي عقد في طوكيو يوم الاثنين، تم انتخاب يوشيهيدي سوغا رئيسا جديدا للحزب بأغلبية مطلقة. وفي 16 سبتمبر، سيتم تأكيد سوغا كرئيس جديد للوزراء في اجتماع مجلسي البرلمان في البلاد، وفقًا لموقع قناة روسيا اليوم.
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