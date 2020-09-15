قرقاش: اتفاق التطبيع مع إسرائيل يضع حدا لتقويض حل الدولتين

قال وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش، إن تفاق السلام "الإيجابي" مع إسرائيل سيحقق النتائج التي "نريد أن نراها".
وأضاف قرقاش أن هناك حاجة لانفراجة استراتيجية لكنها لن تحدث بين عشية وضحاها، موضحا أن اتفاق التطبيع مع إسرائيل يعني بداية المزيد من الاستقرار والرخاء الاقتصادي.
ولفت إلى أنه السبيل للمضي قدما في المنطقة وسيساعد الإمارات والمنطقة ويزيدهما نفوذا، مؤكدا أن تعليق ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية يضع حدا لتقويض "حل الدولتين".
وأشار قرقاش إلى أن الإمارات كسرت "الحاجز النفسي" بقرارها توقيع اتفاق مع إسرائيل، موضحا أن سياسة "الكراسي الفارغة" أدت لوقائع كارثية للقضية الفلسطينية.
وأكد أن مبادرة السلام العربية ما زالت "حجر الزاوية" لكن عدم التواصل مع إسرائيل لا يجدي نفعا، مشيرا إلى أن الإمارات ستصبح في وضع أفضل لمساعدة ودعم الفلسطينيين في السنوات القادمة لكن عليهم قيادة المسيرة.
ويستضيف البيت الأبيض اليوم الثلاثاء، حفل توقيع اتفاقيات التطبيع بين الإمارات والبحرين وإسرائيل، بحضور كبار المسؤولين من هذه الدول.
وكان الرئيس ترامب ساهم في التوسط في إعلان اتفاق تاريخي بين البحرين وإسرائيل لتطبيع العلاقات، بعد التوصل لاتفاق مماثل مع الإمارات في أغسطس الماضي.
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