ترامب: لا مانع من بيع طائرات إف 35 إلى الإمارات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عدم وجود مانع لبيع طائرات إف 35 إلى الإمارات.

وكان جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره، تحدثا عن اتفاق السلام الأخير بين الإمارات وإسرائيل، وصفقة طائرات F-35 الأمريكية مع أبو ظبي.

وقال كوشنر في تصريحات لشبكة "سي ان ان" الأمريكية، إن اتفاقية السلام مع الإمارات يجب أن تزيد من احتمالية حصولها على طائرات F-35.

وأوضح مستشار ترامب أن أكثر مجموعة لا تريد حصول الإمارات على الصفقة هي إيران بوضوح لأنهم يقعون عبر مضيق هرمز مباشرة.

وأضاف صهر ترامب "من الواضح أننا سننظر إلى التقييم، وسنفعل كل شيء وفقًا للمعايير الصحيحة، لكنه أمر تبحثه وزارة الخارجية والجيش الأمريكي.