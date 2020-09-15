بلومبرج: السراج يستعد لتقديم استقالته من رئاسة الوفاق الليبية

كشفت مسئولون ليبيون، الثلاثاء، عن عزم رئيس حكومة الوفاق فايز السراج الإعلان عن استقالته قريبًا من منصبه، لكنه سيبقى في منصبه مؤقتا حتى إجراء المفاوضات لتشكيل حكومة جديدة في جنيف الشهر المقبل.

وقال مسؤولان وفق ما نقلته وكالة بلومبرج الأمريكية إن إعلان السراج استقالته، سيخفف بعض الضغط عن نفسه بينما يمهد الطريق لخروجه بعد محادثات جنيف، التي من المقرر أن يُطلب فيها من الطرفين المتنافسين الاتفاق على هيكلة جديدة للمجلس الرئاسي توحد الإدارات المتناحرة في البلاد وترتيب الانتخابات.

ومن المتوقع أن تلقى الخطوة ترحيبًا من قبل الجميع، مع تسهيل المحادثات لتوحيد الدولة الواقعة في شمال إفريقيا التي مزقتها الصراعات، والتي تقع على قمة أكبر احتياطيات نفطية في القارة.

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وصرح أربعة مسؤولين إن السراج ومساعديه ناقشوا خططه مع شركاء ليبيين ودوليين.

وأضاف مسؤولان أنه من المتوقع أن يدلي بإعلانه استقالته من منصبه بحلول نهاية الأسبوع.

ونفى المتحدث باسم قصر الرئاسة الفرنسي "الإليزيه"، الثلاثاء، عقد أي اجتماع بشأن ليبيا في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك عقب ذكر مصادر أن فرنسا تُجري تحضيرًا للقاء يجمع بين قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج، الخميس المقبل، في العاصمة باريس.