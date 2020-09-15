جونسون: نريد اتفاقيات تجارية حرة مع أوروبا دون التدخل فى سيادة بلادنا

أعرب رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون، عن رغبته فى إقامة علاقات قوية مع الاتحاد الأوروبى وعقد اتفاقيات تجارية حرة ولكن دون تقسيم المملكة المتحدة أو التدخل فى سيادتها.





وقال جونسون على حسابه الرسمى بموقع "تويتر": "نريد علاقة مستقبلية عظيمة واتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبى - لكننا لن نصل إلى هناك إذا سعوا إلى تقسيمنا. يجب علينا حماية سيادة وسلامة المملكة المتحدة". وكان جونسون قد اتهم الاتحاد الأوروبى، بالتهديد بضرب وحدة أراضى المملكة المتحدة بفرضه "حصارا" غذائيا بين بريطانيا وإيرلندا الشمالية، ليصب بذلك الزيت على النار فى محادثات بريكست التى تشهد توترا كبيرا. وبينما وصلت المحادثات بين لندن وبروكسل بشأن العلاقة التجارية المستقبلية بين الجانبين إلى طريق مسدود، ألقت لندن باللوم على بروكسل فى نشوب النزاع الذى وتر جلسة مفاوضات جديدة هذا الأسبوع وألقى بظلاله على المفاوضات المقررة بعد أيام فى بروكسل.

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