فيديوجراف: بسبب ردود أردوغان.. العلاقات التركية الأوروبية تدخل النفق المظلم

منذ يومين، خرج أردوغان، بخطاب جديد يتبنى الكراهية التى اعتاد عليها، تجاه القادة الأوروبيين، إذ شن هجوما جديدا على نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون، متوعدا إياه بـ"المزيد من المشاكل معه شخصيا".
وقال أردوغان فى ندوة بمناسبة الذكرى الأربعين للانقلاب العسكرى فى 12 سبتمبر 1980، فى إسطنبول: "سيد ماكرون سيكون لديك المزيد من المشكلات معى شخصيا".
كما وجه أردوغان أيضا تحذيرا صارما إلى اليونان، على خلفية تصعيد الخلافات بين أنقرة وأثينا فى شرق المتوسط، محذرا سلطات اليونان من عواقب ما وصفها بـ"ممارساتها الخاطئة".
وخاطب الرئيس التركى اليونانيين بالقول: "تقومون بأعمال خاطئة فلا تسلكوا هذه الطرق وإلا ستواجهون عزلة شديدة".
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