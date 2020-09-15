رئيسة اليونان كاترينا ساكيلاروبولو تستقبل سامح شكري

استقبلت رئيسة اليونان كاترينا ساكيلاروبولو، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية سامح شكري الذى يقوم حاليا بزيارة إلى أثينا.

وكان شكرى عقد في وقت سابق اليوم جلسة مباحثات مع نظيره اليونانى نيكوس ديندياس أعقبها جلسة موسعة للتشاور حول سبل تعزيز أوجه العلاقات الثُنائية بين ⁧‫مصر‬⁩ و ⁧‫اليونان‬⁩ وتبادُل الرؤى بخصوص التطورات الإقليمية.