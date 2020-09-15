بومبيو: إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل يصب في مصلحة الكل

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن إقامة علاقات دبلوماسية بين دول المنطقة وإسرائيل سيصب في مصلحة كل الأطراف.

ووفقًا لشبكة "سكاي نيوز عربية"، قال بومبيو إن الإمارات والبحرين سبقتا غيرهما من الدول في تحديد التوقيت المناسب للتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل.

ولفت إلى أن اتفاقي السلام اللذان سيوقعان اليوم بين إسرائيل والإمارات والبحرين كانا نتيجة عمل عدة سنوات، مشيرا إلى أن دول أخرى بدأت توسيع علاقاتها مع تل أبيب.

وفي سياق آخر، أكد أن الأطماع الإيرانية في المنطقة تسببت بالحروب، لافتا إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما شجعت طهران على تمويل الميليشيات الإرهابية.

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وأضاف أن بلاده ستمنع إيران من حيازة أي أسلحة تأتيها من الخارج.

ويستضيف البيت الأبيض اليوم الثلاثاء، حفل توقيع اتفاقيات التطبيع بين الإمارات والبحرين وإسرائيل، بحضور كبار المسؤولين من هذه الدول.

وكان الرئيس ترامب ساهم في التوسط في إعلان اتفاق تاريخي بين البحرين وإسرائيل لتطبيع العلاقات، بعد التوصل لاتفاق مماثل مع الإمارات في أغسطس الماضي.