صحيفة إسرائيلية تقترح إقامة صلاة مشتركة بين بن زايد ونتنياهو في المسجد الأقصى

اقترحت صحيفة إسرائيلية، أن يؤدي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صلاة مشتركة في المسجد الأقصى مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، أو رئيس الوفد الإماراتي الذي سيزور إسرائيل في 22 سبتمبر الجاري.

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية في مقال نشر تحت عنوان "هل حان الوقت لتطبيع جبل الهيكل؟" في إشارة إلى المسجد الأقصى المبارك، إن اختيار اسم "اتفاق أبراهام" لاتفاق السلام مع الإمارات لم يكن عبثيا، وأن السلام بين الديانات يتطلب الإقرار بـ"حق اليهود بالصلاة في جبل الهيكل".

وأضافت الصحيفة أن كثيرا من الأشياء التي لم تكن طبيعية باتت طبيعية اليوم، وكثير من المحرمات لم تعد كذلك، وقد حان الوقت لكسر أكبر المحرمات وهو صلاة اليهود في المسجد الأقصى، وتحقيق نبوءة التوراة في سفر أشعيا التي تقول: "بَيْتِي يُدْعَى بَيْتَ الصَّلاَةِ لِكُلِّ الشُّعُوبِ" بمعنى أن "الهيكل سيصبح بيتا للصلاة لجميع الأمم في آخر الزمان".

واقترحت أن يشارك في الصلاة نتنياهو ورئيس الوفد الإماراتي، وأن يصلي كل منهما داخل المسجد الأقصى حسب دينه، من أجل السلام والازدهار والاستقرار، كما اقترحت دعوة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى هذه الصلاة المشتركة، ليكون ذلك بمثابة "مد يد السلام" إليه من جديد.

واعتبرت الصحيفة الإسرائيلية أن "إنكار حق اليهود بالصلاة في جبل الهيكل هو من أغرب جوانب هذا الصراع، وهذا ينبغي تصحيحه الآن بتمكين كل أبناء إبراهيم من الصلاة فيه، إن أردنا لاتفاق أبراهام أن يكون ذا معنى".