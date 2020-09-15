الإمارات تسجل 674 إصابة جديدة بـ كورونا وحالتي وفاة

أعلنت الصحة الاماراتية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 674 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" خلال 24 ساعة، عقب إجراء ما يقرب من 87 ألف فحص.

كما سجلت الصحة الاماراتية حالتي وفاة إلى جانب تسجيل 654 حالة شفاء من المصابين بالفيروس.

يذكر أن مسئول بالمركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، قال إن لقاحات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" التي يجري تطويرها في الصين، قد تكون جاهزة للاستخدام مطلع نوفمبر المقبل.

وأوضح المسئول الصيني- في تصريحات تليفزيونية- أنه في حالة استمرار التجارب السريرية بسلاسة؛ سيكون لقاح فيروس كورونا متاحا للعامة نوفمبر أو ديسمبر المقبل.

وأكدت مصادر أمريكية مطلعة بشركة استرازينكا أن تجربة لقاح كورونا التابع للشركة لا تزال معلقة في الولايات المتحدة في انتظار تحقيق أمريكي في التأثير الجانبي الخطير الذي ظهر خلال التجارب التي أجريت في بريطانيا حتى مع استئناف التجارب الأخرى للقاح.