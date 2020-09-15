توقيع اتفاقية بين بنك إسرائيلي وبنكين إماراتيين

وقع بنك لئومي الإسرائيلي مذكرة تفاهم مع كل من بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني.

وتأتي الاتفاقية مع بنك لئومي بعد يوم من توقيع بنك الإمارات دبي الوطني، مذكرة تفاهم مع "بنك هبوعليم"، أحد أكبر البنوك في إسرائيل، حيث تم توقيع الاتفاقية بحضور هشام عبد الله القاسم نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب، وشاين نيلسون الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، ودوف كوتلر الرئيس التنفيذي في "بنك هبوعليم".

وتعتبر الاتفاقية مع "بنك هبوعليم" الأولى من نوعها بين الجانبين، وتندرج في إطار بدء العلاقات المالية والاقتصادية بين الإمارات وإسرائيل.

وقال شاين نيلسون الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "ننظر للمستقبل بعين التفاؤل، وسنعمل أن تكون هذه الخطوة منسجمة مع أهداف الجانبين لآفاق التعاون على المستويين الاقتصادي والتجاري. وستقدم هذه الاتفاقية فرصة قيّمة لعملائنا لمزاولة الأعمال والتجارة".

وأكد دوف كوتلر الرئيس التنفيذي في "بنك هبوعليم"، على أهمية هذه الاتفاقية، ويمثل إنجازًا لافتًا، سيمكن العملاء في إسرائيل، من إجراء معاملات مصرفية مباشرة مع دولة الإمارات، وبالتالي، مع دول أخرى.