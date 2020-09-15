أخبار اليمن : #ألفين_يوم_من_العدوان.. حملة اعلامية الليلة على تويتر

#ألفين_يوم_من_العدوان.. حملة اعلامية الليلة على تويتر
تطلق وزارة الإعلام الساعة التاسعة من مساء اليوم حملة تغريدات "ألفين يوم من العدوان" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
ودعا وزير الإعلام ضيف الله الشامي أبناء الشعب اليمني وأحرار العالم إلى المشاركة الفاعلة في الحملة لإبراز الجرائم البشعة والإنتهاكات المرتكبة بحق الشعب اليمني خلال ألفين يوم من العدوان السعودي الأمريكي والحصار الخانق.
وأشار إلى أهمية تفاعل الإعلاميين والناشطين لإيصال مظلومية الشعب اليمني، في ظل استمرار جرائم العدوان والحصار بغطاء وتنفيذ أمريكي إسرائيل وتواطؤ أممي وصمت عالمي مريب.
يذكر أن الحملة سيتم إطلاقها على الهشتاق
#ألفين_يوم_من_العدوان
#2000DaysOfWarOnYemen
وعلى رابط بنك التغريدات :
bit.ly/2000daysofwar
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