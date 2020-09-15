بومبيو : إدارة أوباما شجعت إيران على تمويل الميليشيات الإرهابية

كما اتهم بومبيو خلال تصريحاته، إدارة الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما بأنها هى التى شجعت إيران على تمويل الميليشيات الإرهابية حول العالم، حسبما أفادت شبكة "العربية" فى أنباء عاجلة. وشدد وزير الخارجية الأمريكى على أن الأطماع الإيرانية فى المنطقة تسببت فى الحروب.

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