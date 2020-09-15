نهاية الاجتماع التركي اليوناني الثاني في مقر الناتو

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الثلاثاء، أنه تم الانتهاء من الاجتماع الفني بين الوفدين العسكريين التركي واليوناني، ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل 17 سبتمبر.

والتقى اليوم الوفدان لبحث "أساليب فض النزاع" في مقر حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بالعاصمة البلجيكية بروكسل..

وكان ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف الناتو اتفاق مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على انطلاق محادثات فنية بين أنقرة وأثينا لتأسيس آليات لتجنب حدوث مناوشات شرق المتوسط.

وكان الاجتماع الأول بين وفدي البلدين في 10 سبتمبر بمقر "الناتو" في بروكسل.

وفي 4 سبتمبر، أعلن ستولتنبرج، انطلاق محادثات فنية بين تركيا واليونان لتأسيس آليات لتجنب حدوث مناوشات شرق المتوسط، مشيرا إلى عدم التوصل إلى اتفاق بعد.