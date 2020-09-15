"قرقاش": الإمارات كسرت الحاجز النفسي بتوقيع الاتفاق مع إسرائيل

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أحمد جودة - القاهرة - خرج وزير الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، اليوم الثلاثاء، للإدلاء بتصريحات جديدة حول الاتفاق المبرم مع إسرائيل والذي سمي بـ "اتفاق إبراهيم".

وصرح "قرقاش"، قائلا:" إن الإمارات كسرت الحاجز النفسي بقرارها توقيع الاتفاق مع إسرائيل"، معتبرا أنها ستصبح في وضع أفضل لمساعدة ودعم الفلسطينيين في السنوات المقبلة.

وأشارت وكالة "رويترز" البريطانية أيضا إلى باقيي تصريحات وزير الخارجية الإماراتي، حيث قال "قرقاش": "إن اتفاق السلام مع إسرائيل سيساعد الإمارات والمنطقة وسيزيدهما نفوذا وأنه بمثابة بداية لمزيد من الاستقرار والرخاء الاقتصادي".

وأضاف: "الاتفاق مع إسرائيل هو السبيل للمضي قدما في المنطقة.. توقيع الاتفاق لا يعني أن المهمة انتهت، لكنه بداية لمزيد من الاستقرار والرخاء الاقتصادي".

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أما عن القضية الفلسطينية، شدد قرقاش على أن مبادرة السلام العربية لا تزال هي حجر الزاوية، لكن أسلوب عدم التواصل مع إسرائيل لم يجد نفعا".

واستطرد: "سياسة الكراسي الشاغرة أدت لوقائع كارثية للقضية الفلسطينية.. وإن تعليق ضم الأراضي الفلسطينية سيضع حدا لتقويض حل الدولتين".

واعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أن الوساطة الأمريكية في تحقيق اتفاق السلام، ضمانة على أن تعليق ضم الأراضي سيصمد".

وأضاف: "سحب ورقة ضم الأراضي، مصلحة مشتركة لنا ولأمريكا وللدول الأوروبية".