نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "إيكواس": يجب على مالي تعيين حكومة مدنية على الفور في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أكد رئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، اليوم الثلاثاء، أنه يجب على قادة الانقلاب العسكري في مالي تسليم السلطة لحكومة انتقالية مدنية على الفور.
وقال رئيس غانا نانا أكوفو-أدو، القائم بأعمال رئيس "إيكواس"، قبل بدء المحادثات: "يفترض أن يكون هذا هو اليوم الذي يعلن فيه المجلس العسكري عن حكومة، والتي يجب أن تمتثل للمعايير التي وضعناها في أغسطس الماضي. وهذا لم يحدث".
والتقى رؤساء إقليميون بقادة المجلس العسكري اليوم الثلاثاء، في غانا في محاولة لتسريع انتقال السلطة.
وفرضت "إيكواس"، التي تضم 15 دولة، عقوبات اقتصادية بعد الإطاحة في 18 أغسطس الماضي بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، وقالت إنه "يجب تعيين رئيس جديد بحلول اليوم الثلاثاء"، لكن المجلس العسكري أصدر وثيقة السبت الماضي، جاء فيها أن "الرئيس المؤقت يمكن أن يكون عسكريا أو مدنيا"، ولم يوضح بعد متى سيتم تسمية الحكومة الجديدة.
ويخشى القادة الإقليميون من أن يمثل الانقلاب "سابقة خطيرة" في غرب إفريقيا ويقوض قتالا في مالي ودول مجاورة بمنطقة الساحل ضد متشددين على صلة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش".
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