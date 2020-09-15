معاهدة السلام التاريخية.. بدء وصول الوفود إلى البيت الأبيض

بدأت الوفود المشاركة في مراسم توقيع معاهدة السلام التاريخية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل من جهة، و اتفاقية إعلان تأييد السلام بين المنامة وتل أبيب من جهة خرى، في التوافد على البيت الأبيض.

ووصل وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان إلى البيت الأبيض، على رأس وفد، ليمثل الجانب الإماراتي في التوقيع على معاهدة السلام، حيث كان في استقباله الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وفي وقت سابق، وصل وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني، ليشارك في توقيع اتفاقية إعلان تأييد السلام مع إسرائيل.

وسيمثل الجانب الإسرائيلي في التوقيع على المعاهدة، رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

ومن المقرر أن يشارك نحو 700 ضيف من مختلف دول العالم، في مراسم التوقيع الرسمية، التي تجري في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض.