أول مسئول إسرائيلي كبير يغازل الفلسطينيين.. وهذا ما قاله وزير الخارجية الإماراتي

في الوقت الذي يجري فيه الاستعداد لتوقيع اتفاق سلام تاريخي بين الإمارات والبحرين من جهة وإسرائيل من جهة اخرى برعاية أمريكية، اعتبر وزير إسرائيلي إنه من الأولى وفي ظل الظروف الراهنة العودة لطاولة المفاوضات من جديد مع الفلسطينيين.
وصرح بيني جانتس وزير الدفاع الإسرائيلي يقوله"حان الوقت لاستئناف المحادثات مع الفلسطينيين".
ويجري الرئيس الامريكي دونالد ترامب محادثات مع كلا من وزيري خارجية البحرين والإمارات، قبل توقيع الاتفاق الهام.
وصرح وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد، قبيل توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل بقوله، إن السلام هو مبعث السعادة والأمل وما ينبغي القيام به دوما.
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