قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، إن 5 أو 6 دول قد تنضم لاتفاقيات مماثلة مع إسرائيل "كان يمكن أن نضغط عليهم للحضور، ولكننا لم نفضل ذلك".
وأضاف ترامب أنه سيتم الوصول إلى السلام الحقيقي في الشرق الأوسط.
وتابع:" دول إضافية ستنضم إلى السلام وبسرعة".
وواصل:" أوقفنا الدعم المالي للفلسطينيين لأنهم لم يحترمونا".
وعن إيران، قال ترامب إن إيران تعاني واقتصادها يمر في وضع صعب، " يرغبون باتفاق وقلت لهم أن ينتظروا بعد الانتخابات".
وواصل:"في حال فوزي في الانتخابات ربما سنوقع اتفاقا مع إيران".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ترامب: 5 أو 6 دول قد تنضم لاتفاقيات مماثلة مع إسرائيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.