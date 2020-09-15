السفير الإماراتي بأمريكا: واشنطن اليوم تنتصر للدبلوماسية

اعتبر سفير الإمارات لدى واشنطن، يوسف العتيبة، قبيل توقيع معاهدة السلام، أنها عمل كبير يعكس مدى الانتصار الكبير للدبلوماسية.

قال العتيبة، إن اتفاق السلام يعد تاريخيًا وانتصارًا للدبلوماسية، مشيرًا إلى أن "الشعوب سئمت من الحروب والصراعات والعقليات القديمة في التعامل مع الأزمات والقضايا الهامة".

وذكر العتيبة، أن الشباب في الإمارات وإسرائيل سيتمكنون من الالتقاء ببعضهم البعض والتحدث مع بعضهم البعض والتعلم من بعضهم البعض والدراسة معًا، وتابع: "هذا ما يقدمه السلام.. إنه يوم فخر للجميع".

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أضاف: أن تاريخ 15 سبتمبر سيكون ذا دلالة على ظهور عقل جديد يدعم الاستقرار والازدهار في المنطقة بالكامل.

وتجمع وفود دولتي الإمارات والبحرين، وإسرائيل في البيت الأبيض، استعدادًا لتوقيع الاتفاقات.

وكان البيت الأبيض وجه دعوات باسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأكثر من 1000 شخصية أمريكية ودولية وعربية للمشاركة في حفل توقيع اتفاق السلام .