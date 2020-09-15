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لجنة الفيضانات في السودان تدعو المواطنين للحذر والحيطة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لجنة الفيضانات في السودان تدعو المواطنين للحذر والحيطة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية السودانية، انخفاض منسوب نهر النيل بشكل تدريجي.

وكانت قد دعت لجنة الفيضانات في السودان المواطنين إلى الحذر والحيطة خلال الأيام القادمة، حيث أن هذا الأمر يأتي هذا فيما يعيش المتضررون من كارثة الفيضانات أوضاعا مأساوية بعد فُقدان منازلهم.

ووصلت إلى العاصمة السودانية الخرطوم اليوم، الثلاثاء، طائرة مساعدات إماراتية ثالثة، ضمن جسر هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الجوي، لإغاثة المتأثرين من الفيضانات في السودان، وذلك في إطار برنامج المساعدات الإنسانية الإماراتية الحالي، للتخفيف من آثار السيول والفيضانات في عدد من الولايات السودانية.

وأوضحت وسائل الإعلام بأن هذه الطائرة تحمل كميات من الأدوية والمستلزمات العلاجية والمواد الطبية والغذائية، والإيوائية.

وفي سياق متصل، كان قد واصل وفد الهيئة الموجود حاليا في السودان، توزيع المساعدات الإنسانية على المتأثرين في عدد من المناطق الأكثر تضررا من كارثة الفيضانات، ويعمل الوفد بالتنسيق مع سفارة الدولة في الخرطوم، والجهات السودانية المختصة لتعزيز استجابة الهيئة لتداعيات الكارثة، وتوسيع مظلة المستفيدين من مساعدات الهيئة على الساحة السودانية.

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