نتنياهو يشكر الإمارات والبحرين : ممتنون للقيادة الحكيمة لتوسيع دائرة السلام

توجه رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، بالشكر إلى دولتى الإمارات والبحرين لما أقدما عليه من توسيع دائرة السلام، قائلاً: "ممتنون للقيادة الإماراتية الحكيمة لتوسيع دائرة السلام".





وخلال كلمته فى حفل توقيع معاهدة السلام مع الإمارات والبحرين فى البيت الأبيض، مساء اليوم الثلاثاء، قال نتنياهو: "ممتنون للشيح محمد بن زايد آل نيهان، ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، ووزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، لقيادتهما الحكيمة لتوسيع دائرة السلام".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلى: "نحن أمام يوم تاريخى وفجر جديد للسلام فى منطقة الشرق الأوسط".

كما توجه نتنياهو بالشكر إلى ملك البحرين، ووزير خارجيته للانضمام إلى معاهدة السلام، قائلاً: "معاهدة السلام مع الإمارات والبحرين ستتوسع لتشمل دولًا أخرى، وستمهد الطريق لتسوية الصراع الفلسطينى الإسرائيلى".

وانطلقت مراسم توقيع السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل، مساء اليوم الثلاثاء، فى الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض بحضور الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، والعديد من الشخصيات الأمريكية والدولية والعربية البارزة.