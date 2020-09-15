أول رد فعل من الكونجرس الأمريكي بعد موافقة ترامب على بيع إف 35 لـ الإمارات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض مع وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد أن الإمارات يمكنها شراء مقاتلات إف 35 الأمريكية.

وجاء أول رد فعل على ذلك من رئيسة مجلس النواب الأمريكي، الديمقراطية نانسي بيلوسي، التي أبدت معارضتها بشدة تصريحات الرئيس الأمريكي.

وقالت بيلوسي إن الكونجرس الأمريكي يريد ضمان التفوق العسكري الإسرائيلي في الشرق الأوسط

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وقال ترامب:"لا مشكلة لدينا في بيع مقاتلات إف 35 إلى الإمارات".

وجاء ذلك على الرغم من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق رفض إسرائيل صفقة بيع المقاتلات الأمريكية إلى الإمارات.

ووقعت الإمارات والبحرين وإسرائيل رسميا اليوم الثلاثاء على اتفاقي سلام وتطبيع علاقات كامل في البيت الأبيض.