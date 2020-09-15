ترامب يقدم لنتنياهو هدية غير متوقعة قبل توقيع اتفاق السلام

انطلقت عبارات الثناء والمدح بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب خلال لقاءه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في المكتب البيضاوي، قبيل توقيع اتفاق السلام بين الإمارات والبحرين مع إسرائيل، وخلال اللقاء قدم ترامب لنتنياهو هدية غير متوقعة.

وفق ماذكرت وسائل إعلام، قدم ترامب "مفتاح البيت الأبيض" لنتنياهو .

وهو الأمر الذي أثار سعادة نتنياهو الذي شكر ترامب بقوله "لقد ملكت مفتاح قلوب الشعب اليهودي".

وقال الرئيس الأمريكي إن البيت الأبيض كان "قطع شوطا طويلا للغاية" مع خمس دول إضافية مستعدة للانضمام إلى اتفاقية التطبيع، ورفض تسمية تلك الدول.

وجرت مراسم توقيع لاتفاق السلام بين الإمارات والبحرين مع إسرائيل برعاية أمريكية بحضور عدد من الوفود والشخصيات الدولية بعدما دعا البيت الأبيض نحو 1000 مدعو لحضور حفل التوقيع.

وقال نتنياهو عقب التوقيع على الاتفاقية الهامة وشكره لترامب والإمارات والبحرين، إن الاتفاق قد يكون دافعًا لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي.