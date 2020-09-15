ترامب يقدم لنتنياهو هدية غير متوقعة قبل توقيع اتفاق السلام

وهو الأمر الذي أثار سعادة نتنياهو الذي شكر ترامب بقوله "لقد ملكت مفتاح قلوب الشعب اليهودي".
وجرت مراسم توقيع لاتفاق السلام بين الإمارات والبحرين مع إسرائيل برعاية أمريكية بحضور عدد من الوفود والشخصيات الدولية بعدما دعا البيت الأبيض نحو 1000 مدعو لحضور حفل التوقيع.
وقال نتنياهو عقب التوقيع على الاتفاقية الهامة وشكره لترامب والإمارات والبحرين، إن الاتفاق قد يكون دافعًا لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي.
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