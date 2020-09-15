تطبيع كامل للعلاقات.. لحظة توقيع اتفاقي السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل| فيديو

وقعت الإمارات والبحرين وإسرائيل رسميا اليوم، الثلاثاء، على اتفاقي سلام وتطبيع علاقات كامل في البيت الأبيض. ووقع الاتفاقين وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني تحت رعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال الرئيس الأمريكي إن اتفاق السلام ينص على تبادل السفراء بين الدولتين العربيتين وإسرائيل وكذلك التعاون في شتى المجالات. وأكد وزير الخارجية الإماراتي أن اتفاق السلام تاريخي وأنه لا بديل عن خيار السلام. Advertisements وقال ترامب إن اتفاق السلام يؤسس لشرق أوسط جديد. بينما أكد الوزير البحريني على ضرورة حل الدولتين لإرساء السلام الدائم. واعتبر نتنياهو إن السلام ليس بين القادة وإنما بين الشعوب، معرًبا عن شكره للقيادة الحكيمة للإمارات والبحرين وجهودهما في تحقيق السلام.

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