عبد الله بن زايد: السلام يحتاج لشجاعة .. والاتفاق يساعدنا على مساعدة الفلسطينيين أكثر

قال وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد خلال مراسم توقيع اتفاقية السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل في البيت الأبيض "يسعدنا أن تكون الإمارات جزءا من دفع الاستقرار في المنطقة".

وأضاف:"نثمن الدور الأمريكي الإيجابي في المنطقة".

وقال إن "معاهدات السلام ستمكننا من مساعدة الشعب الفلسطيني أكثر، كما ستفتح آفاقا أوسع للسلام في المنطقة".

وتابع:"شباب المنطقة يتطلعون ليكونوا جزءا من هذا الحراك الإنساني، ونعمل على مقاربة حضارية تفتح آفاق السلام في العالم".

وواصل:"تؤمن الإمارات بالدور الإيجابي للولايات المتحدة في المنطقة، والسلام يحتاج إلى شجاعة، وصناعة المستقبل تحتاج إلى معرفة، ومسبار الأمل يؤكد قدرتنا على النهوض إذا امتلكنا العلم".