أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض مع وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد أن الإمارات يمكنها شراء مقاتلات إف 35 الأمريكية. وقال ترامب:"لا مشكلة لدينها في بيع مقاتلات إف 35 إلى الإمارات". وجاء ذلك على الرغم من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق رفض إسرائيل صفقة بيع المقاتلات الأمريكية إلى الإمارات. Advertisements ووقعت الإمارات والبحرين وإسرائيل رسميا اليوم الثلاثاء على اتفاقي سلام وتطبيع علاقات كامل في البيت الأبيض. ووقع الاتفاقين وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد ورئيس ورزاء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني تحت رعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال الرئيس الأمريكي إن اتفاق السلام ينص على تبادل السفراء بين الدولتين العربيتين و إسرائيل وكذلك التعاون في شتى المجالات.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر رغم معارضة إسرائيل.. ترامب يفجرها: الإمارات يمكنها شراء مقاتلات إف 35 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.