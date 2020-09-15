عبد الله بن زايد يشكر ترامب ونتنياهو.. ويؤكد: نحن أمام إنجاز تاريخي كبير

قال وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد خلال مراسم توقيع اتفاقي السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل في البيت الأبيض إن السلام سيغير وجه الشرق الأوسط. وأكد بن زايد على أن الدين الإسلامي يحث على السلام مع جميع الشعوب والأمم. وأضاف:"نحن أمام إنجاز تاريخي كبير". Advertisements وأكد أن اتفاق السلام ما كان ليحدث دون جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته وخاصة وزير الخارجية مايك بومبيو. ووجه بن زايد الشكر إلى رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو لاختياره السلام، ووقف ضم الأراضي الفلسطينية. وأشار إلى أن "وقف ضم الأراضي الفلسطينية سيدفع جهود السلام"، وأن"كل خيار غير السلام سيؤدي إلى الدمار والمأساة".

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