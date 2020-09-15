تسجيل 214 حالة اصابة بفيروس كورونا و 49 حالة شفاء في الاردن

دوت الخليج :- قال وزير الصحة الدكتور سعد جابر ان الاردن سجل 214 حالة بفيروس كورونا . وبين ان الحالات توزعت على النحو التالي : 10 اصابات خارجية و 204 محلية . كما سجلت حالتي وفاة احداهما لسيدة ثمانينية، اضافة لتسجيل 49 حالة شفاء.

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