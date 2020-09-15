كيفية الحصول علي قرض من بنك التنمية 60 ألف ريال بدون فوائد وبفترة تسديد 5 سنوات

كيفية الحصول علي قرض من بنك التنمية الاجتماعية بفترة تسديد 5 سنوات ويصل قيمته الي 60 ألف ريال سعودي، حيث يعتبر بنك التنمية الاجتماعية حالياً وبنك التسليف سابقاً من أحد الأعمدة الأساسية في المملكة العربية السعودية ومن أهم وأشهر البنوك التي تقدم عروض بنكية وخدمات علي شكل قروض تمويلية، وتقدم بنك التنمية الاجتماعية دعم مستمر من أجل المواطن السعودي ولمن تصعب عليه مصاريف الحياة اليومية والظروف المادية وغلاء أسعار السلع، وقد قام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (حفظه الله ورعاه) بتحويل من الطابع الفردي الي الطابع المؤسسي الممنهج ويقوم علي مبدأ الديمومة وذلك من أجل الفئة المستهدفة.

أعلن بنك العمل والتنمية الاجتماعية من قبل عندما كان يسمي بنك التسليف والادخار عن موافقة إدارة البنك علي اعتماد لائحة القروض الاجتماعية بالصيغة الجديدة لها، والتي تتضمن رفع قيمة قرض الزواج إلى 60 ألف ريال سعودي، ورفع الحد الأقصى للراتب الشهري الخاص بالعميل المقترض إلى 10 آلاف ريال سعودي، والاستغناء عن شرط السن المحدد للمتقدم للحصول علي قرض الأسرة.

كما يقدم بنك التنمية الاجتماعية منتج قرض آهل للتمويل الاجتماعي الذي يخدم فئة كبيرة من العملاء السعوديين، وهو يوفر للمستفيدين من البنك الحصول علي القروض التمويلية دون تراكم الديون والأعباء المالية وتجاوز الصعوبات والعقوبات المالية، وذلك من خلال تسديد الديون بدون فوائد بعد توافق الشروط والأحكام التي قام بتحديدها بنك العمل والتنمية الاجتماعية حالياً والذي كان يسمي ببنك التسليف والادخار في الماضي بتقديم رخصة ترميم جارية المفعول، أصل من نموذج 104 ومعبأ إلكترونياً ومطبوع من حساب المتقدم للحصول علي التمويل من البوابة الإلكترونية لبنك التنمية الاجتماعية، وجميع التوقيعات المطلوبة ومختومة من جهة العمل، كما يشترط البنك بألا يتجاوز الاعتماد عن 60 يوم.

يصل قيمة القرض الي 60 ألف ريال سعودي.

تصل فترة السداد الي 5 سنوات بأقساط ميسرة ومريحة وبدون فوائد.

رقم الهوية الوطنية للشخص المتقدم العنوان الوطني الخاص بالمتقدم رقم الهاتف الجوال المسجل للشخص المتقدم في أبشر رقم حساب الايبان الخاص بالشخص المتقدم

مميزات قرض منتج آهلالمستندات المطلوبة للحصول علي قرض آهل