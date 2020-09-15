ترامب : 5 أو 6 بلدان عربية أخرى ستوقع اتفاقات مع اسرائيل قريبًا

وخلال كلمته فى بداية مراسم توقيع اتفاق السلام الإماراتى والبحرينى مع إسرائيل، اليوم، قال الرئيس الأمريكى: "حققنا تقدماً كبيرًا مع نحو خمس دول.. خمس دول إضافية".

وأضاف ترامب فى حضور رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، بالمكتب البيضاوى: "لدينا على الأقل 5 أو 6 دول ستنضم إلينا قريبًا جدًا، سبق أن بدأنا التشاور معها"، إلا أن الرئيس الأمريكى لم يسم هذه الدول.