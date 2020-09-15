خرج عن السيطرة.. خبير بالصحة العالمية: العالم ما زال في بداية جائحة كورونا

قال خبير بمنظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إن العالم لا يزال في بداية جائحة كورونا، مؤكدا أن هناك بعض الوقت حتى نتعلم كيفية التعامل مع الفيروس المستجد.

وفي خطاب للجنة العلاقات الخارجية بمجلس العموم البريطاني، وصف ديفيد نابارو، أحد مبعوثي منظمة الصحة العالمية الخاصين بـ"كوفيد-19"، الوضع القائم بأنه "مريع" و"بشع"، مضيفا أن التفشي أسوأ من أي فيلم خيال علمي، كما يبدو أنه يتجه لوضع أكثر سوءا مع عودة حالات الإصابة للزيادة في أوروبا، حسب ما نقلت عنه صحيفة "ذا تليجراف" البريطانية عبر موقعها الإلكتروني.

وتابع نابارو: "إنه موقف فظيع، مسألة صحية خرجت بشدة عن السيطرة ولا تزج بالعالم في كساد فقط، وإنما في انكماش اقتصادي ضخم يُحتمل أن يضاعف عدد الفقراء، ويضاعف عدد من يعانون سوء التغذية، ويؤدي إلى إفلاس مئات الملايين من الشركات الصغيرة"، فضلا عن كونها تمثل خطرا في القضاء على الفرص التعليمية لكثير من الأطفال حول العالم.