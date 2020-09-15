من هو الدبلوماسي الأوروبي الحاضر توقيع الاتفاقية بين الإمارات والبحرين وإسرائيل؟

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وخلال تصريحات لوكالة الأنباء المجرية "إم تي آي"، قال ماتي باكزولاي:"بناء على دعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبصفته الوزير الوحيد في الاتحاد الأوروبي، سيحضر وزير الخارجية بيتر زيجارتو حفل التوقيع في البيت الأبيض اليوم الثلاثاء".
فيما قال السبت الماضي:"منذ أن أعد البيت الأبيض جدول الأعمال لتحقيق الاستقرار في المنطقة، كان هذا هو التطور الثاني لإثبات أن هذه هي أفضل خطة سلام حتى الآن، وتعد بإحلال السلام في الشرق الأوسط أخيرا".
وأضاف: "لذلك فإن الرئيس الأمريكي يستحق الامتنان"، مشيدا بالقادة الإماراتيين والبحرينيين والإسرائيليين.
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