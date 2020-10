هواوي بي 40 برو huawei p40 pro plus إليك مميزاته وعيوبه والسعر

هواوي بي 40 برو huawei p40 pro plus المقدم من شركة هواوي؛ حيث تقدم شركة هواوي الصينية سلسة هواتف 40 برو، وتشمل تلك السلسة 3 أجهزة من الهواتف المختلفة الإمكانيات، بالإضافة إلي أن هواوي بي 40، وهواوي بي 40 برو بلس ينافسان الهواتف الذكية لشركة سامسونج ، شركة أبل، وشركة ون بلس، تلك الشركات المعروفة علي مستوى العالم، كما أن هاتف هواوي بي 40 برو huawei p40 pro plus يأتي في المرتبة الثانية من حيث الإمكانيات في سلسلة الهواتف الأخيرة لشركة هواوي،ولذلك نقدم لكم من خلال موقعنا هذا أهم الأمور التي يلزم التفكير فيها قبل شراء هاتف هواوي بي 40 برو huawei p40 pro plus وأهم مميزاته، كما نذكر لكم عيوبه أيضاً، والسعر الموجود به في الأسواق وألوان الهاتف المتوفرة أيضاً.

شاشة الهاتف Oled القابلة للمس المتعدد حواف دائرية ذات تردد 90 هرتز.

يوجد به 4 كاميرات خلفية، منهم كاميرا به بدقة 40 ميجا بكسل، وكاميرا عميقة، وكاميرا أخري مقربة.

2 كاميرا أمامية للسلفي منهما كاميرا للعمق.

مستشعر كاميرا بدقة 50 ميجا بكسل وحجم كبير.

التكبير البصري حتي 5X الرقمي حتي 50X.

دعم شبكة الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس.

بطارية كبيرة الحجم.

دعم الشحن السريع بقدرته 40 وات، والشحن اللاسلكي 27 وات.

مميزات هاتف هواوي بي 40 برو huawei p40 pro plus

عيوب هاتف هواوي بي 40 برو huawei p40 pro plus

أهم العيوب الموجودة في هاتف هواوي بي 40 برو huawei p40 pro plus أنه لا يدعم تطبيقات جوجل، وذلك لوجود الشحنات السلبية ما بين شركة هواوى الصينية والحكومة الأمريكة فان هاتف هواوي بي 40 برو huawei p40 pro plus ليس به أي تطبيقات أمريكية، وهذا يعني أنه لا يدعم اليوتيوب، جوجل بلاي، ولا متصفح جوجل كروم، والجي ميل أيضاً، ولكن شركة هواوي دعمت متصفح ومتجر خاص بها علي هاتف هواوي بي 40 برو huawei p40 pro plus، بالإضافة إلي انه يدعم الانستقرام، التيك توك، تطبيق أمازون، وسناب شات، ويمكن تحميل الفيسبوك والواتس أب من خلال متصفح الويب الخاص بالهاتف وتثبيتهما ليعمل بشكل طبيعي علي الهاتف.

شاشة الهاتف 6.58 بوصة بحواف دائرية، وتردد 90 هرتز مدمج بها مستشعر لبصمات الأصابع.

معالج الهاتف ثماني النواة.

نظام التشغيل HUAWEI Kirin 990 5G

تصميم الهاتف خلفية زجاجية وإطار معدني.

الذاكرة العشوائية 8 جيجا بايت

مساحة التخزين 256 جيجا بايت.

الذاكرة الخارجية 256 جيجا بايت

البطارية 4200 ميللي أمبير.

4 كاميرات خلفية منهما كاميرا بعدسة واسعة، وكاميرا مقربة، وكاميرا لاستشعار العمق.

ألوان هاتف هواوي بي 40 برو huawei p40 pro plus

الأسود الأبيض الفضي الذهبي الأزرق

أسعار هاتف هواوي بي 40 برو huawei p40 pro plus

السعودية: 3500 ريال سعودي. مصر: 16 ألف جنية مصري. الإمارات: 9200 درهم إماراتي. الكويت: 280 دينار كويتي. قطر: 3590 ريال قطري. عمان: 367 ريال عماني. الأردن: 742 دينار ادرني. الجزائر: 210 ألف دينار جزائري. المغرب: 10147 درهم مغربي. العراق 803 دولار أمريكي.

مواصفات هواوي بي 40 برو huawei p40 pro plus