بالعربية والعبرية.. تل أبيب تحتفل باتفاق السلام مع الإمارات والبحرين

احتفلت تل أبيب، اليوم الثلاثاء، بتوقيع اتفاقات السلام بين إسرائيل ودولتى الإمارات والبحرين، حيث غطت كلمة "السلام" باللغة العربية والعبرية والإنجليزية، مبنى بلدية العاصمة الإسرائيلية.





وفى بيان لها، قالت بلدية تل أبيب، إنه "احتفالاً بتوقيع اتفاقيات السلام التاريخية بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين، أضيئت واجهة مبنى البلدية مساء اليوم بكلمة سلام بالعبرية والعربية والإنجليزية". ويأتى احتفال تل أبيب تزامنًا مع انطلاق مراسم توقيع اتفاقيتى السلام الإسرائيلية مع البحرين والإمارات فى الحديقة الجنوبية بالبيت الأبيض، برعاية الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

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