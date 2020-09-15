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صافرات الإنذار تدوى فى إسرائيل خشية اطلاق صواريخ أثناء اتفاقيتى السلام

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عبير العدوى 2020-09-15 21:17 0 تبليغ

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ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، قال الجيش الإسرائيلى، إن صفارات الإنذار دوت فى مدينتى عسقلان وأشدود الساحليتين.

وكانت الإمارات والبحرين وقعتا رسميًا، مساء اليوم الثلاثاء، على معاهدة السلام مع إسرائيل فى البيت الأبيض، بحضور الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وعدد من وفود دولية وعربية رفيعة المستوى.

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