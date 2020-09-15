لجنة أممية تحث تركيا على كبح جماح المسلحين فى سوريا

دعت لجنة تابعة للأمم المتحدة للتحقيق فى جرائم الحرب، تركيا إلى كبح جماح المسلحين السوريين الذين تدعمهم فى شمال سوريا وربما نفذوا عمليات خطف وتعذيب ونهب لممتلكات مدنية.





ذكرت اللجنة، حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الاخبارية اليوم الثلاثاء، إن نقل مواطنين سوريين إلى الأراضى التركية لمحاكمتهم بعد احتجازهم من قبل مسلحى المعارضة قد يرقى إلى جريمة حرب تتمثل فى الترحيل غير القانونى".

من جهته، قال رئيس اللجنة باولو بينيرو : "مسلحو المعارضة المدعومين من تركيا ربما ارتكبوا جرائم حرب فى عفرين ورأس العين والمناطق المحيطة بها تتمثل فى أخذ الرهائن والمعاملة القاسية والتعذيب والاغتصاب"، وأضاف: "يتعين على تركيا العمل على منع هذه الانتهاكات وضمان حماية المدنيين فى المناطق الخاضعة لسيطرتها".

بدوره، قال عضو اللجنة هانى مجلى، إن "تركيا تتمتع بنفوذ حيث أنها مولت ودربت وسمحت لقوة مسلحة بدخول سوريا من تركيا"، وتابع "لا نستطيع القول إن تركيا هى المسؤولة عنهم وإنها تصدر الأوامر وتسيطر عليهم لكننا نعتقد أن بوسعها أن تستخدم نفوذها على نحو أكثر بكثير للسيطرة عليهم وبالتأكيد الضغط عليهم للكف عن الانتهاكات التى ترتكب والتحقيق معهم".

وفى تقرير يشمل النصف الأول من عام 2020، أكدت لجنة التحقيق بشأن سوريا، أن "عمليات الاغتيال والاغتصاب للمدنيين من جانب جميع الأطراف والتى تميزت بالصبغة الطائفية تشهد تصاعدا فى الأزمة التى بدأت فى عام 2011".