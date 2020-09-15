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بيان عاجل من الرئاسة الفلسطينية بعد توقيع اتفاق السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل

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أصدرت الرئاسة الفلسطينية اليوم الثلاثاء بيانا نددت فيه باتفاق السلام الذي وقعته الإمارات والاتفاق الذي وقعته البحرين اليوم مع إسرائيل في البيت الأبيض.

وقال البيان إن ما حدث في البيت الأبيض اليوم لن يحقق السلام في المنطقة، ما لم تقر الولايات المتحدة الأمريكية وسلطة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة والمتواصلة على حدود عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين طبقا للقرار 194.

وأكد السلطة الفلسطينية أنا لم ولن تفوض أحدًا بالحديث باسم الشعب الفلسطيني ونيابة عن منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وأضاف أن "المشكلة الأساس هي ليست بين الدول التي وقعت الاتفاقيات وسلطة الاحتلال الإسرائيلي، ولكن مع الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت الاحتلال".

وحذرت الرئاسة الفلسطينة من أنه لن يتحقق سلام أو أمن أو استقرار لأحد في المنطقة، دون إنهاء الاحتلال ونيل الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة كما تنص عليها قرارات الشرعية الدولية، وكذلك حذرت من أن محاولات تجاوز الشعب الفلسطيني وقيادته المتمثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية سيكون له تداعيات خطيرة تتحمل الإدارة الأميركية وسلطة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عنها.

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