السفير الأمريكي في إسرائيل: واشنطن تريد التوصل لحل عادل مع الفلسطينيين

قال السفير الأمريكي في إسرائيلي ديفيد فريدمان، في تصريحات لقناة "العربية"، إن الولايات المتحدة مهتمة بالتوصل لحل عادل مع الفلسطينيين.

وأضاف أن على الفلسطينيين تجاوز خطاب الماضي، وأن الشعب الفلسطيني يأمل بحياة أفضل.

وأكد أن هناك حوارات بناءة مع دول عربية أخرى لتوقيع اتفاق سلام مع إسرائيل على غرار البحرين والإمارات.

وتابع "إيران دولة خطيرة على الخليج وأميركا وإسرائيل، وهي غير سعيدة بالاتفاق لأنه يضعفها".

وواصل أن "السلام قاسم مشترك ومكسب للجميع، ونأمل أن يمضي تطبيق الاتفاق بالاتجاه الصحيح".