نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العراق.. اعتقال رئيس هيئة التقاعد العامة السابق بتهمة الفساد في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وسائل إعلام عراقية اليوم الثلاثاء، أن قوة خاصة اعتقلت رئيس هيئة التقاعد العامة السابق أحمد الساعدي في بغداد، بتهمة الفساد.
ونقلت وسائل الإعلام العراقية عن مصادر قولها، إن "الساعدي اعتقل في بغداد بناء على أوامر صادرة عن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بعد تشكيله اللجنة المختصة بقضايا الفساد الكبيرة"، حسبماأوردت شبكة "روسيا اليوم".
وفي يونيو الماضي أقال رئيس الحكومة العراقية مدير هيئة التقاعد العامة أحمد الساعدي من منصبه.
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