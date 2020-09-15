نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرنسا.. معدل إصابات كورونا اليومية يتجاوز الـ7 آلاف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجلت وزارة الصحة الفرنسية اليوم الثلاثاء، 7852 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، في ارتفاع عن 6158 حالة جديدة أعلنت عنها السلطات في الإحصاء السابق.

وأضافت الوزارة أن عدد مرضى كورونا الذين دخلوا المستشفيات خلال الأيام السبعة الماضية ارتفع إلى 2713، مقارنة بـ2561 يوم الاثنين.

وبلغت حصيلة الوفيات جراء المرض في فرنسا 30999 حالة بعد تسجيل 37 وفاة جديدة، فيما وصل مجمل الإصابات إلى 395104 حالات.