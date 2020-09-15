نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة العدل الأمريكية تستدعي الجهة الناشرة لكتاب جون بولتون في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن وزارة العدل بدأت تحقيقا جنائيا حول ما إذا كان جون بولتون مستشار الأمن القومي السابق، أساء التعامل مع معلومات سرية عند نشره كتابا خاصا.
وأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" التي نقلت الخبر، إلى أن التحقيق يتناول كتابا نشره بولتون عن الفترة التي أمضاها في البيت الأبيض.
وقالت الصحيفة، إن "الادعاء الاتحادي أرسل يوم الاثنين مذكرات استدعاء إلى وكالة بولتون الأدبية جيفلين، ودار (سايمون أند شوستر)، للنشر للمثول أمام هيئة محلفين كبرى".
وأفادت الصحيفة، نقلا عن مصادر لم تكشف عنها بأن "مذكرات الاستدعاء تطلب جميع سجلات الاتصالات المتعلقة ببولتون، وأن الأخير لم يتلق أمر استدعاء أمام هيئة محلفين كبرى".
من جهتها، أكدت وكالة "رويترز"، أنه "لم يتسن بعد التأكد من مدى دقة التقرير"، في حين امتنعت متحدثة باسم وزارة العدل عن التعليق وكذلك دار "سايمون أند شوستر" للنشر.
وسعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السابق، للحصول على أمر من المحكمة لمنع بولتون من نشر الكتاب الذي ينتقد الرئيس بشدة.
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