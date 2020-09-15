براين هوك: نحن أمام شرق أوسط جديد

قال كبير مستشاري وزير الخارجية الأميركي، براين هوك، الثلاثاء، إننا "أمام شرق أوسط جديد"، وذلك في أعقاب توقيع الإمارات معاهدة السلام مع دولة إسرائيل، التي وقعت أيضا اتفاقية إعلان تأييد السلام مع البحرين.

وذكر هوك، في حوار مع "دوت الخليج"، أن "المقاربة الجديدة التي يعتمدها الرئيس دونالد ترامب مناسبة وناجحة وواقعية".

وأضاف "يجب الوقوف مع الأصدقاء عوضا عن مواجهة الأعداء، وهذا كان خطأ إدارة أوباما السابقة".

وعن الدول المرشحة للانضمام إلى هذه المساعي، قال هوك "إذا نظرنا للشرق الأوسط، نلاحظ نشوء شرق أوسط جديد.. ويؤمن ترامب أن دولا أخرى ستنضم للقرار الشجاع الذي اتخذته الإمارات والبحرين".

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وتابع "عملنا مع هذه الدول للوصول إلى المرحلة النهائية من الاتفاق.. سنرى ذلك لاحقا، لأنني لا أستطيع الإفصاح عن اسم أي دولة حاليا".

وأوضح المسؤول الأميركي "سيسرنا كثيرا العمل على خلق هذه العلاقات الجديدة وندعو دولا أخرى للانضمام".

ووقعت دولة الإمارات العربية المتحدة رسميا، الثلاثاء، معاهدة السلام مع دولة إسرائيل، التي وقعت أيضا اتفاقية إعلان تأييد السلام مع البحرين، وذلك في البيت الأبيض بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وشهد هذا الحدث التاريخي، الذي تم في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، حضور نحو 700 ضيف من مختلف دول العالم.