أسفر إطلاق صاروخين من قطاع غزة عن إصابة شخصين على الأقل، مساء الثلاثاء في إسرائيل.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أن صاروخين أطلقا باتجاه إسرائيل من قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس، تم اعتراض أحدهما.
وسقط الصاروخ الثاني في مدينة أشدود الواقعة بين قطاع غزة ومدينة تل أبيب، وفق أجهزة الإسعاف المحلية التي تحدثت عن إصابة شخصين على الأقل بجروح طفيفة.
وأفاد شهود في القطاع أن صاروخا على الأقل أطلق من شمال المنطقة على إسرائيل.
ولم يتبن أي من الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة حتى الآن إطلاق الصاروخين.
وكثفت حركة حماس في أغسطس إطلاق بالونات حارقة إضافة الى صواريخ من القطاع في اتجاه إسرائيل. وردت إسرائيل بضربات جوية ليلية على مواقع للحركة المسلحة.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر جرحى في إسرائيل بعد إطلاق صاروخين من قطاع غزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.