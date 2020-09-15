صور.. إيفانكا تخطف الأنظار فى حفل سلام الإمارات وإسرائيل

ظهرت إيفانكا، ابنة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بإطلالة مميزة وأنيقة خلال حضورها حفل توقيع السلام الإماراتى والبحرينى مع إسرائيل فى الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، مساء اليوم الثلاثاء.





وجاءت إطلالة إيفانكا لافتة لأنظار ضيوف البيت الأبيض بفستان فستقى اللون، ذات أكمام طويلة، وقصة ضيقة عند الخصر، فى أناقة سياسية بسيطة، أثارت إعجاب المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعى. وشهد البيت الأبيض حفل توقيع اتفاقيتى السلام الإماراتية والبحرينية مع إسرائيل، مساء اليوم الثلاثاء، برعاية الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وبحضور العديد من وفود الدول الغربية والعربية. ووقع اتفاق السلام عن الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وعن البحرين الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزيانى، ومثل إسرائيل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

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