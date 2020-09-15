تنسيق مرفوض وتعهد بالفوضى .. وزير أردوغان يعد بدعم "الوفاق"

خلافًا لما سبق وصرح به النظام التركي بضرورة التهدئة في ليبيا، أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار خلال استقباله نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية أحمد معيتيق، وقوف تركيا إلى جانب حكومة الوفاق التي تتمرد على الجيش الوطني الليبي.
ذكرت صحف تركية، أن وزارة الدفاع التركية قالت إن الاجتماع شهد تبادلا لوجهات نظر الطرفين حول آخر التطورات في ليبيا، فيما أكد أكار أن تركيا ستواصل تقديم مساعدتها الاستشارية والتدريبية في المجالات العسكرية والأمنية لحكومة الوفاق.
وقبل ذلك، استقبل وزير الدفاع التركي قائد القوات البحرية الليبية عبد الحكيم أبو حولية في مقر الوزارة بأنقرة.
وخلال الشهر الماضي أصدرت الأمم المتحدة تقارير تقول بتورط تركيا في ليبيا وإرسالها المرتزقة إليها بما يزيد عن 15 ألف عنصر، كما أكد على ذلك أيضًا تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية .
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